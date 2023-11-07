ضبط المتهمين بقتل سائق بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب .

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق ، مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية) وصديقه (عامل "مُصاب بعيار نارى" ) داخل سيارة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المتوفى، وأرشدوا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – وعدد من الطلقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.