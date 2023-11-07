اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:53 م
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ضبط المتهمين بقتل سائق بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:52 م
ضبط المتهمين بقتل سائق بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب .
 
بالانتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق ، مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية) وصديقه (عامل "مُصاب بعيار نارى" ) داخل سيارة . 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المتوفى، وأرشدوا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – وعدد من الطلقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.
 
 
 






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