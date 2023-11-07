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رسميا.. الإدارية العليا تنتهى من الفصل فى الطعون على مرشحى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:11 م
رسميا.. الإدارية العليا تنتهى من الفصل فى الطعون على مرشحى انتخابات الرئاسة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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انتهت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، من مرحلة الفصل فى الطعون على مرشحى الانتخابات الرئاسية، كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التى بدأت مدتها من الأحد الموافق 29 أكتوبر واستمرت حتى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، لمدة 10 أيام، للفصل فى الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت انتهت المحكمة الإدارية العليا، السبت قبل الماضى من مدة استقبال الطعون على مرشحى الانتخابات الرئاسية، فى الرابعة عصرًا، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أقر فتح باب تلقى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر الماضى.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.







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