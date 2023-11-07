رابطة السيارات: تصنيع إطارات السيارات الملاكى بمصر يوفر العملة الصعبة

كتبت : أماني سمير

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، إن قرار مجلس الوزراء اليوم الخاص بالترخيص لتصنيع إطارات السيارات الملاكي جاء في الوقت المناسب لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الإسترادية ويوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكبر عدد من الشباب وأخيرا في حالة وجود فائض ستكون هناك فرصة جيدة للتصدير .

يذكر أن نائب رئيس هيئة الاستثمار قد كشف اليوم أنه تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من صاحب مصنع "بيراميدز" الخاصة بإنتاج إطارات السيارات الملاكي، مشيرا إلى أنه حصل على الموافقة بالفعل وسيبدأ الإنتاج قريبا.

وعن مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات فهو يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، بإستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثدر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة.