دبلوماسي أوكراني: منع حركة نقل البضائع على حدود بولندا يهدد مسارات التضامن

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قال السفير الأوكراني لدى بولندا فاسيل زفاريتش إن منع حركة نقل البضائع في اتجاه ثلاث نقاط تفتيش على الحدود الأوكرانية البولندية يعد "طعنة مؤلمة في ظهر أوكرانيا" ويهدد ما يسمى "ممرات التضامن" التي تمر عبرها الحبوب الأوكرانية إلى دول ثالثة.

وأضاف زفاريتش في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية الإثنين- "أن قيام شركات النقل البولندية بإغلاق الطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية لبولندا مع أوكرانيا في هريبينيم ودوروهوسكو وكوركزويج هو طعنة مؤلمة في ظهر أوكرانيا التي تعاني من الحرب الروسية وإن ممرات التضامن بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي معرضة للتهديد".

وتابع أنه في ظروف الحرب، فإن مثل هذه الأساليب لا تصب إلا في مصلحة الروس، وتضر ليس بمصالح أوكرانيا فحسب، بل أيضًا بمصالح بولندا وأوروبا بأكملها.