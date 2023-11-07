

وقالت باندور في مؤتمر صحفي بُث على الإنترنت إن بلادها "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء" في الأراضي الفلسطينية.



وأضافت الوزيرة أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيا بحق الفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية.



وأكدت الخارجية الإسرائيلية، أن جنوب أفريقيا اتخذت إجراءات على هذا الصعيد واستدعت بعثتها الدبلوماسية بالكامل.

ومع ذلك، قالت المُتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور هيات، إن إسرائيل تدعم بشكل كامل سفيرها في جنوب أفريقيا.