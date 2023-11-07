اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

توصيات فنية يجب على مزارعي بنجر السكر مراعاتها خلال شهر نوفمبر.. اعرفها

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:00 ص
توصيات فنية يجب على مزارعي بنجر السكر مراعاتها خلال شهر نوفمبر.. اعرفها محصول بنجر السكر
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

العروة المبكرة

1- إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدويا ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السركسبورى الذي يصيب العروة المبكرة بشدة.

العروة المتوسطة

1- إجراء العزقه الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتي وإجراء الري بانتظام على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

2- إجراء العزقه الثالثة بعد 20-25 يوما من الثانية بحيث يتم الترديم على الجذور ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات في منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

العروة المتأخرة

1- يتم الخف فيها على نبات واحد قوى بالحورة على أن يسبقه عملية الخربشة لإزالة الحشائش.

2- إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتي (45 وحدة آزوت/ فدان).

 

3- إجراء الري باعتدال كل 20-25 يوما مع إضافة 50كجم سلفات بوتاسيوم بجوار النباتات تكبيشا ثم الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.







البنجر

محصول البنجر

بنجر السكر

الزراعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة