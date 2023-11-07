تحرير طبيب الخانكة المختطف وضبط الجناة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بقيام (3) أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية وإصطحاب (طبيب بذات المركز" له معلومات جنائية " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز) لتوقيع كشف طبى منزلى وإستقلاله رفقتهم سيارة ملاكى وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة) .. كما أرشدوا عن مكان تواجد المجنى عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجنى عليه وأقر المجنى عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة "مُستأجرة" .
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