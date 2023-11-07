اليوم السابع
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تحرير طبيب الخانكة المختطف وضبط الجناة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:56 م
تحرير طبيب الخانكة المختطف وضبط الجناة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بقيام (3) أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية وإصطحاب (طبيب بذات المركز" له معلومات جنائية " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز) لتوقيع كشف طبى منزلى وإستقلاله رفقتهم سيارة ملاكى وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه .
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة) .. كما أرشدوا عن مكان تواجد المجنى عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجنى عليه وأقر المجنى عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة "مُستأجرة" .
 
 
 






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