برنامج تدريبى عن مكافحة الفساد الإدارى للعاملين بأحياء ومراكز الجيزة

كتبت – مرام محمد

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري، والذى نظمته المحافظة من خلال إدارة التدريب على مدار 3 أيام بحضور 52 متدرب من العاملين بالأحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية نحو تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتطبيق منظومة جديدة لإحداث التطوير المؤسسي على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير مهارات العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة حول مكافحة الفساد، والحد من انتشاره من خلال عقد عدد من الفعاليات وورش العمل.

وأكدت هند عبد الحليم أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء سعي المحافظة نحو تنمية قدرات ورفع كفاءة العاملين بالأحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة، وفي إطار إيمان المحافظة وأجهزتها التنفيذية برؤية الدولة وسعيها لتطبيق معايير الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإدارى وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال العمل على تنمية وبناء القدرات البشرية للجهاز الإداري للدولة في مجالات الحوكمة المؤسسية والحوكمة الرقمية و التحول الرقمي

وأضافت أن البرنامج التدريبى يهدف إلى إيصال وتوضيح المفهوم الحقيقي لمفهوم الحوكمة للمتدربين وهي الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لإحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلي مستوى من الفعالية والجودة بما يرضي المواطنين.

وقامت نائب المحافظ بإلقاء أولى محاضرات البرنامج التدريبى بجانب عدد من المحاضرين وهم المستشار أحمد عبد المنعم والدكتور أحمد الغندور ونرمين زكريا صليب، وإنصاف فارس وشوقى محمد شوقى.