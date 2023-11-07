بدء تداول سبائك الذهب والفضة فى البورصة المصرية للسلع الأسبوع المقبل

تستعد مصلحة الدمغة والموازين إقامة أول مزاد إلكترونى عبر منصة تداول البورصة المصرية للسلع ومن المقرر طرح 107 سبائك تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة، الثلاثاء المقبل حيث أن المستهدف من المزاد التجار والمصنعين وأنه تم مخاطبة الشركات للتسجيل فى البورصة السلعية ودفع التأمين الخاص بالمزاد وسيتم تخصيص اسم مستخدم وكلمة سر لكل تاجر.

سجل سعر الذهب فى التعاملات الصباحية بالسوق المصرى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 ارتفاعا بحوالى 35 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر اليوم 2635 جنيها للجرام، فى حين سجل سعر اونصة الذهب فى الأسواق العالمية 1979 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3011 جنيها.

عيار 21 يسجل 2635 جنيها.

عيار 18 يسجل 2259 جنيها.

الجنيه الذهب 21080 جنيها.

سعر الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع وذلك فى ظل استمرار ضعف مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل خطاب رئيس البنك الفيدرالى جيروم باول فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.