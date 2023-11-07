اليوم السابع
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الهيئة العامة للموانئ البرية تعقد ورشة عمل "طبيعه عمل الموانئ الجافة"

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:18 م
الهيئة العامة للموانئ البرية تعقد ورشة عمل "طبيعه عمل الموانئ الجافة" ورشة العمل
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورشة عمل بعنوان "طبيعة عمل الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والهدف من إنشائها "، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023  
 
ناقشت الورشة الجدوى الاستثمارية للموانئ الجافة ودورها في تقليص الضغط علي الموانئ البحرية من خلال التكامل مع تلك الموانى، وما هو دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاركة الهيئة في مشروعاتها الاستثمارية والعائد المادى علي الدولة من ذلك؟ وما هو دور الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فى إصدار تراخيص لشركات القطاع الخاص التى تمتلك الارض لإنشاء الموانئ الجافة.






الموانىء البرية

النقل

معرض النقل

الموانئ الجافة




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