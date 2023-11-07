الملك تشارلز: حكومتى ستقدم أمن البلاد على حقوق من يعرضوها للخطر

كتبت : نهال أبو السعود

قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، إن حكومته برئاسة ريشي سوناك ستعمل على تقديم أمن البلاد على حقوق الأشخاص الذين يعرضونها للخطر.. جاء ذلك خلال خطابه الأول ببرلمان المملكة.

قال الملك تشارلز: " الوزراء سيضعون أمن الجاليات والأمة قبل حقوق من يعرضها للخطر"، مشيرا إلى أن حكومته ستسعى في جميع النواحي إلى اتخاذ قرارات طويلة الأمد لصالح الأجيال القادمة.

وتابع: "سيتناول وزرائي التضخم ومحركات النمو المنخفض على حساب المطالبات بزيادة الإنفاق أو الاقتراض .. سيضع وزرائي أمن المجتمعات والأمة قبل حقوق أولئك الذين يعرضونها للخطر من خلال اتخاذ هذه القرارات طويلة المدى، ستغير حكومتي هذا البلد وتبني مستقبلًا أفضل."

كما اكد تشارلز ان الوزراء سيدعمون قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وقال الملك إن الوزير سيدعم "قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سيعمل وزرائي بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم أوكرانيا وتعزيز حلف شمال الأطلسي ومواجهة التحديات الأمنية الأكثر إلحاحا.. هذا يشمل عواقب "الأعمال الوحشية" ضد إسرائيل - حسب وصفه، وتسهيل وصول الدعم الإنساني إلى غزة ودعم قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".