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المرشحون للانتخابات الرئاسية يختارون الرموز الانتخابية من بين 15 رمزا.. غدا

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:30 ص
المرشحون للانتخابات الرئاسية يختارون الرموز الانتخابية من بين 15 رمزا.. غدا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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يختار المرشحون للانتخابات الرئاسية 2024، غدًا الأربعاء، الرموز الانتخابية التي ستستخدم خلال السباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للانتخابات، والذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة.
 

المرشحون للرئاسة

 
وتضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذي حصل علي 424 تزكية من مجلس النواب، ومليون و 130 ألفا و 105 نماذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقاري، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والذي حصل علي 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذي حصل علي 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب،  والمرشح الرئاسى حازم عمر، والذي حصل علي 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب و 68 ألف و 71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري.
 

الرموز الانتخابية 

 
وبشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
 
وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
 
ووفقا للجدول الزمني والإجرائي أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم،  يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.
 

الجدول الزمنى

 
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
 
 






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