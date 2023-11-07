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المدينة الجامعية بجامعة حلوان تنظم حفلاً فنياً للطلبة الموهوبين

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:09 م
المدينة الجامعية بجامعة حلوان تنظم حفلاً فنياً للطلبة الموهوبين جانب من الاحتفال
كتب محمد صبحى

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عقدت المدينة الجامعية بجامعة حلوان حفلاً فنياً بمبنى 9 بمدن الطلبة بهدف دعم مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وشمل الحفل عروضاً موسيقية وغنائية، قدمها الطلاب الموهوبون من مختلف الكليات، إلى جانب الشعر والرسم، وتعتبر هذه المشاركات فرصة جيدة لتنمية مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم.
 
وفي كلمته، أكد الدكتور حسام رفاعي على حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في صقل المواهب وتشجيعها.
 
أقيم الحفل تحت إشراف  هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكي مدير عام إدارة المدن الجامعية، مصطفي محمود مدير إدارة الطلبة.
 
المدينة الجامعية بجامعة حلوان تنظم حفلاً فنياً للطلبة الموهوبين (1)
 
المدينة الجامعية بجامعة حلوان تنظم حفلاً فنياً للطلبة الموهوبين (2)
 






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