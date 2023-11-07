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القاهرة الإخبارية: تظاهرة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين فى تل أبيب

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:34 م
القاهرة الإخبارية: تظاهرة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين فى تل أبيب إسرائيل
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها منذ قليل، اندلاع تظاهرة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين فى تل أبيب.

وفى وقت سابق قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله ولاء السالمين، أن مدينة طولكرم تشهد منذ الصباح استهدافات إسرائيلية للفلسطينيين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال 100 رصاصة على سيارة تضم شبانا فلسطينيين.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن قوات الاحتلال تعمد لتجريف البنية التحتية فى طولكرم، وأيضا أصابت خلال الاقتحامات والدة الشهيد عز عواد، ووصلت إلى مستشفى ثابت لتلقى العلاج.

وأوضحت أن الاحتلال قطع الاتصالات عن المدينة خلال الاقتحام، وقابله الشباب المقاومون بتفجير عبوات ناسفة فى الآليات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النار، وقال شهود عيان أن الاحتلال أطلق الرصاص على شابة فلسطينية غير مسلحة تماما، بينما قال الاحتلال إنها كانت تحمل سكينا.







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