وقالت مصادر في قطاع غزة إن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم سيدة، استشهدوا، وأصيب آخرين، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مُخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن ووقوع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا شمالي قطاع غزة.

وقبيل ذلك، تركزت عمليات القصف، بالطائرات والمدفعية، في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.



وفي السياق ذاته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين محيط مستشفى القدس، مناشدا المنظمات تقديم المساعدة والإمدادات الأساسية بسرعة لمحافظة غزة والمنطقة الشمالية.



وتوقعت مصادر طبية نفاد مخزون الوقود الخاص بمولد كهرباء مستشفى القدس خلال الـ48 ساعة المقبلة، بينما أكدت مصادر مطلعة بمستشفى العودة أن مخزون الوقود بدأ في النفاد وسيصل إلى الصفر خلال 30 ساعة، في حين قالت مصادر بالمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة إنه بقي 24 ساعة على توقف المستشفى بالكامل جراء نفاد الوقود، وإن بعض أقسام المستشفى الحيوية توقفت بالفعل.



وفي تطور لاحق، استهدفت طائرات الاحتلال مسجدا في مخيم "البريج" وسط القطاع، وطالت عمليات القصف والغارات الإسرائيلية، في وقت سابق من نهار اليوم الإثنين، العديد من المنازل غرب خان يونس، وفي مخيم النصيرات، وفي القرارة، ومخيم الشاطئ، وحي الزيتون، ورفح، والشجاعية.