اليوم السابع
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لحماية المدنيين..

الرئيس السيسى يؤكد لـ"ماكرون" ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:00 م
الرئيس السيسى يؤكد لـ"ماكرون" ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أرشيفية
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى،  بأن الاتصال أتى في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف.
 
وأكد الرئيس السيسى ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء. وأعرب الرئيس الفرنسي عن تثمين بلاده للدور المصري على المسارين السياسي والإنساني، لاسيما على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مستعرضاً الجهود الفرنسية الإغاثية ذات الصلة.
 
واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة، وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.






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