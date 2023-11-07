الدواجن تسجل 76 جنيهًا اليوم فى الأسواق

كتبت أسماء نصار

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 67 جنيهًا فى المزرعة، و76 جنيها للكيلو فى الأسواق، والساسو من 88-91 جنيها والأمهات 64 جنيهًا للكيلو، والبلدى بسعر 115 جنيهات للكيلو .

أما أجزاء الدواجن فقد سجل سعر كيلو البانيه 195 جنيهًا للكيلو والأوراك 85 جنيهًا، والصدور 85 جنيهًا، والدبابيس 85 جنيهًا والأجنحة 55 جنيهًا.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف انه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

وتضمنت الافراجات 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار .

يأتى ذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وقال القصير ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.