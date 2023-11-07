الحبس سنة للمتهم بسرقة الشقق فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة المتهم بسرقة الشقق بأسلوب كسر الكالون بالحبس لمدة سنة عن تهمة السرقة، وكشفت التحقيقات تورط المتهم في سرقة الشقق بمدينة نصر، حيث اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقات شقق بعد مراقبتهم، والتسلل بأسلوب التسلق وكسر الكالون، واعترف المتهم أنه تمكن من سرقة هواتف محمول ومبالغ مالية من داخل الشقق، وبيع بعض المسروقات لأحد التجار، على علم أنها من متحصلات سرقة.

واعترف المتهم بسرقة الشقق السكنية، بواسطة التسلق، منتهزا خلو الشقق من المقيمين بها، كما أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن ضبط عاطل مقيم بمدينة نصر ثان "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن، وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – )، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة، بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.