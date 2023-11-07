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الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:17 م
الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة .
 
وتضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة الوحدات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، كما تم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة وإقتدار مما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية وإستعداد قتالى عالى.
 
كما تم تنفيذ بياناً عملياً لإعداد وتجهيز وتدريب مراكز القيادة والسيطرة على إجراءات الربط الفنى والإشارى والذى أبرز مدى قدرة العناصر المشاركة بالبيان على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.






الجيش المصرى

القوات المسلحه

الجيش الثاني

تدريبات



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