اليوم السابع
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"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة امتحان مسابقتي شغل وظائف بوزارتى الزراعة والصحة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:33 م
"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة امتحان مسابقتي شغل وظائف بوزارتى الزراعة والصحة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
 
كما قام الجهاز أيضًا بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.
 
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم بدءا من غدا الموافق 8 نوفمبر الجارى ولمدة أسبوعين.






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