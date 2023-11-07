التعاون الإسلامى: نمثل 800 ألف سيدة مسلمة فى العالم ونلتزم بتعزيز دورهن

كتبت: هند المغربي

قالت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمه التعاون الإسلامي: “إن منظمة تنمية المرأة هي صوت ومنصة تمثل أكثر من 800 مليون امرأة مسلمة في جميع أنحاء العالم؛ وإذا أخذنا في الاعتبار أن النساء المسلمات يمثلن أكثر من 10% من سكان العالم، يصبح لزاماً علينا أن نقدم لهن الدعم، وأن نسعى لتعزيز دورهن على كافة المستويات" جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي حول "المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين" المنعقد في المملكة العربية السعودية حتي غدا الاربعاء 8 نوفمبر.

وأكدت المسؤولة عن تنمية المرأة بالمنظمة الدولية " نحن بحاجة إلى التركيز على تنمية الفتيات الصغيرات حتى يتمكن من النمو في بيئة صحية وداعمة تحتضن وتدعم تطلعاتهن؛ ومن ثم، فإن إرساء الأسس الصحيحة من شأنه أن يخلق أجيال أكثر معرفة وتمكينًا، حيث تصعد النساء الناجحات إلى مراكز متقدمة في قيادة المجتمعات نحو التنمية الشاملة والمستدامة".

وأضافت المديرة التنفيذية في كلمتها أن المنظمة تشارك مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تنظيم ندوة حول "دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة"، المقرر انعقادها تلك الندوة في ديسمبر.

ووفق منظمة التعاون الإسلامي يهدف مؤتمر "المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين" إلى الاحتفاء بنجاحات المرأة المسلمة عبر التاريخ وفي الوقت الحاضر؛ كما يهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على مساهمات المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومواجهة الدعاية السلبية التي تصور الدين الإسلامي كعائق أمام حقوق المرأة؛ كما يسعى المؤتمر إلى التأكيد على أن تعاليم الإسلام كانت دائمًا عادلة ومنصفة تجاه المرأة.