اليوم السابع
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البيت الأبيض: أرسلنا غواصة أوهايو النووية للمنطقة لردع من يفكر فى التصعيد

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 02:38 ص
البيت الأبيض: أرسلنا غواصة أوهايو النووية للمنطقة لردع من يفكر فى التصعيد البيت الابيض
أحمد علوى

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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية إلى الشرق الأوسط لحماية قواتها في المنطقة وكبح التصعيد في قطاع غزة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال كيربي: "لقد عبرت (الغواصة) قناة السويس إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة، أي إلى الشرق الأوسط".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أقول بشكل عام إننا أجرينا وسنجري تعديلات على قواتنا في المنطقة، أولا من أجل حماية قواتنا ومواقعنا على الأرض، وثانيا، من أجل إرسال إشارة ردع قوية للاعبين الآخرين، الذين قد يفكرون في التصعيد".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأحد أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

 

 







البيت الابيض

الشرق الاوسط

غواصة نووية



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