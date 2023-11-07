البورصة تغرم 7 شركات 80 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، توقيع غرامات مالية بقيمة 80 ألف جنيه على 7 شركات لمخالفتها قواعد القيد بالبورصة.

وغرمت اللجنة، شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت لجنة القيد، شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ 10 آلاف جنيه وذلك لعدم التزامها بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.