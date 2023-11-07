الإعفاء من المصاريف الإدارية.. لو حولت سيارتك للعمل بالغاز بنظام الكاش

كتبت -مروة الغول

تتضمن التسيرات الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها، التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الادارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها .

بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتحويل السيارات للغاز الطبيعى وكانت كالتالى .

1- نظيف، حيث يتميز الغاز الطبيعي بأنه أقل تلوثاً بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى حيث أن انبعاث الكربون وأكسيد النيتروجين أقل بنسبه تصل الى 85 %، اقتصادي: حيث أنه أرخص من البنزين والسولار فنسبة الوفر تتعدى الـ 50%، أمن: حيث انه أخف من الهواء ويتطاير سريعاً.

2- لا يتم إلغاء دورة البنزين أو إجراء أي تعديل بأجزاء المحرك ولكن يتم أضافة مكونات مجموعة التحويل فقط.

3- تتضمن المكونات الرئيسية لمجموعة التحويل أسطوانة الغاز، خط الغاز، منظم الغاز ،صمام أعادة الملئ، وحدة تحكم الكترونية في حالة السيارة تعمل بنظام الحقن الالكتروني.

4- يتم تصنيع الأسطوانة طبقا للمواصفات القياسية العالميةوتحتوي على عده عوامل امان ومنها انها :

1- مصممة لتعمل ضد الرصاص.

2- مصممة لتعمل ضد الحوادث والصدمات.

3- يوجد بها صمام أمان في حالة وجود حريق أو تسريب يقوم بتصريف الضغط الزائد لحماية الأسطوانة من الأنفجار

4- الاسطوانة مصنوعة من الصلب ولا يوجد بها أى لحامات و مصممة لتحمل الضغوط.

5- المدة الزمنية التي تستغريقها السيارة للتحويل حوالى 4ساعات.

6- يمكن تركيب أكثر من أسطوانة في السيارة ،ويتوقف علي المساحة المتاحة أو حجم صندوق الأمتعة الخاص بالسيارة.

7- مجموعة الغاز الطبيعى لا تلغى الشنطة ولا وزن الأسطوانة يؤثر على "العفشة" حيث أن حجم الاسطوانة لا يتعدى ۳/۱ حجم الشنطة كما أن وجود الأسطوانة يعمل على الاتزان مع المحرك في الأمام و يعطي ثباتا.

8- الغاز الطبيعى وفر أقتصادي يعود على المواطن حيث أنه أرخص من البنزين.