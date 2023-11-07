الإدارية العليا تنتهى اليوم من الفصل فى طعون الانتخابات الرئاسية 2024

كتب - أحمد عبد الهادى

تنتهي المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء من مرحلة الفصل في الطعون علي الانتخابات الرئاسية، كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي بدأت مدتها من الأحد الموافق 29 أكتوبر واستمرت حتى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، لمدة 10 أيام، للفصل في الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت انتهت المحكمة الإدارية العليا، السبت قبل الماضي من مدة استقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصراً، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي اقر فتح باب تلقي الطعون امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر الماضي.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.