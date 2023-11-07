الأونروا: الوقود سينفذ خلال بضعة أيام في غزة ورفض دخوله حكما بالإعدام

ماجد تمراز

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن هناك المزيد من التدهور للوضع الإنساني في قطاع غزة، وهناك تهديد حقيقي لتوقف كافة الخدمات المقدمة في القطاع، بسبب أزمة نفاذ الوقود.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "الوقود الموجود في قطاع غزة، موجود لدينا نحن في الأونروا، ونحن نوزع هذا الوقود على المخابز والمشافي والأماكن التي تحتاجه لتقديم الخدمات، وهذا الوقود بعد أيام سينفذ، واليوم سمعنا رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنه لن يسمح بدخول وقود، وهو يعد حكما بالإعداد على كل من في القطاع".

وقال: "لا يوجد في غزة مياه صالحة للشرب، والناس تشرب مباشرة من الأبيار الملوثة، فنحن نتحدث عن مجاعة كبيرة في قطاع غزة، بالتزامن مع القصف المستمر، بالإضافة إلى خطورة الجثامين تحت الأنقاض، خاصة وأن غزة لا يوجد بها وسائل لرفع الركام".