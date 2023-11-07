الأرصاد: أجواء خريفية وانخفاض فى الحرارة بدءا من الخميس المقبل

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مازالت تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما عمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الارتفاعات الطفيفة في قيم الحرارة التي تعد أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين.

أضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وبالتالي، سيستمر الطقس حارا نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.

توقعت "غانم" بدء الانخفاض الطفيف في قيم الحرارة من الخميس المقبل، لتبدأ درجات الحرارة في العودة إلى المعدلات الطبيعية والشعور بالأجواء الخريفية ، وأيضا تظل فرص الأمطار على جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترة الليل، تنخفض قيم الحرارة يكون ملموسا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر، أي في فترة الفجر والصباح الباكر، وتكون الأجواء في هذه الفترة مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، والفارق بين قيم الحرارة نهارا وليلا يتجاوز 10 درجات في بعض المحافظات».