اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يؤكد دعمه الكامل للأنروا في عملها المستمر للشعب الفلسطيني

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:42 م
الأردن يؤكد دعمه الكامل للأنروا في عملها المستمر للشعب الفلسطيني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده الكامل للأنروا في عملها المستمر لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وهو يواجهه دمارية العدوان الإسرائيلي الغاشم. 


وذكر بيان اوزارة الخارجية الأردنية، أن الصفدي قال، في اتصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني، إن دعم الوكالة التي قتلت إسرائيل 92 موظفاً من طاقمها مسؤولية إنسانية تاريخية إزاء شعب أعزل تحرمه إسرائيل من حقه في الحياة والغذاء والدواء، وإزاء منظمة دولية أثبتت انسجامها مع القيم الإنسانية والتزامها تكليفها الأممي بتضحيات كبيرة وفاعلية قصوى.







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