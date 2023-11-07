اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 09:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:25 ص
استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة "سعير"، شمال محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية. 

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، ومصادر أمنية، باستشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عامًا)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب اصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا. 

وأوضحت المصادر المحلية، أن الشهيد سعد هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي استشهد قبل عدة أيام بأراضي عام 48. 

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "سعير"، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه السكان. 

 







فلسطين

الخليل

اسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة