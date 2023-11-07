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ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل على غزة والضفة لـ10468 شهيدا و27 ألف جريح

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:25 م
ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل على غزة والضفة لـ10468 شهيدا و27 ألف جريح شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطينى، نتيجة العدوان الإسرائيلى، المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، فى تقريرها اليومى حول العدوان، اليوم الثلاثاء، أن 10305 شهداء ارتقوا فى قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفى الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت أن من بين الشهداء 4237 طفلا، و2719 سيدة، و631 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل.

وأشارت إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية فى جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن فى ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتى يلدن بعمليات قيصرية.







شهداء عدوان إسرائيل على غزة

عدوان إسرائيل على غزة

غزة

إسرائيل

الضفة



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