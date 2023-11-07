أذربيجان وكرواتيا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

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بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقضايا التعاون في مجالات الطاقة والسياحة ومجالات أخرى.

وشدد الجانبان على أهمية عقد اجتماع للجنة الحكومية بين الدولتين في أقرب وقت ممكن ومواصلة تطوير العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين -وفق ما نقلته صحيفة أذرنيوز الأذرية الإثنين.

وأشاد الجانب الأذري بعزم كرواتيا دعم أذربيجان في مجال التخلص من الألغام وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون في هذا المجال، وتبادلا أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار أندريه بلينكوفيتش أيضًا إلى أن كرواتيا، باعتبارها عضوًا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تدعم دائمًا تعاون أذربيجان مع هذه المنظمات.