8 نصائح لمواجهة كوارث الماس الكهربائي بعد مصرع سيدة وأطفالها في حريق بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تسبب ماس كهربائي في اشتعال حريق بشقة سكنية، بمنطقة الطالبية في الجيزة، أسفر عن مصرع سيدة وأطفالها الثلاثة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق.

وهناك عدة نصائح وخطوات لمواجهة الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، يؤدي اتباعها للحد من تلك الحوادث، ومنها ..

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.