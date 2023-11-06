يونيسيف لـ"القاهرة الإخبارية": ما يحدث في حق أهالى غزة "جرائم حرب"

كتب أحمد عرفة

قال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسيف، إن الموقف الراهن بشأن الأطفال في غزة مرعب للغاية، وبمثابة جحيم وكابوس بالنسبة للأطفال الذين وصل عدد القتلى منهم بالآلاف.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من جنيف مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد من وقف إطلاق نار فورا وعودة الهدوء للقطاع، ومن أجل ذلك لا بد من التحدث مع الكثير من الأطراف.

وأكد أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني في غزة وما يحدث في حق الأطفال هو جرائم حرب تستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة وتحركا عاجلا من كل الأطراف الدولية الفاعلة لوقف القتل.

وتابع أن يونيسيف عملت في فلسطين للكثير من السنوات وتعاونت مع كل المؤسسات، ومنذ السابع من أكتوبر وفرنا الكثير من المساعدات الإنسانية والطبية، لكن التحديات الراهنة في البداية هي توفير الأمن والسلامة للأطفال، فهم لا يشعرون بالأمن حتى في المستشفيات.