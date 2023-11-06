اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الأمريكى يشدد على ضرورة حماية المدنيين فى قطاع غزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:39 ص
وزير الدفاع الأمريكى يشدد على ضرورة حماية المدنيين فى قطاع غزة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
أ ش أ

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شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي - خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار مستشاريه - في وقت سابق - إسرائيل من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

 







غزة

فلسطين

وزير الدفاع الأمريكى

اسرائيل




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