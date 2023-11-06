اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره التركى فى أنقرة لمناقشة الحرب فى غزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:11 م
وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره التركى فى أنقرة لمناقشة الحرب فى غزة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ ش أ

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التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، ضمن جولته الثانية في الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة .
 
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أنه من المتوقع أن يبحث الوزيران الوضع في غزة والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وكان زير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى تركيا أمس، وكان في استقباله سفير واشنطن بأنقرة جيفري فلاك، ومدير شؤون السياسة الثنائية مع أمريكا في الخارجية التركية يبرق بلقان .
 
وتعد تلك الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأمريكي،أنتونى بلينكن، إلى تركيا منذ اندلاع الحرب بغزة في 7 أكتوبر الماضي، والتي تأتي في أعقاب جولة سريعة له في الشرق الأوسط شملت الضفة الغربية، حيث أجرى محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.






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