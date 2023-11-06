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وزارة الصحة تكشف تفاصيل أحدث برتوكول علاجى لنقص المناعة الوراثى

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:00 ص
وزارة الصحة تكشف تفاصيل أحدث برتوكول علاجى لنقص المناعة الوراثى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل البرتوكول العلاجى الجيد لمرضى نقص المناعة الوراثى، حيث تم إعادة تقييم العقار المستخدم في العلاج، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم إدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)، والالتهاب التقرحي المناعي، وتفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى في إطار رفع العبء عن المرضى وتوحيد بروتوكولات العلاج، وذلك لتحسين معدل الاستجابة، وتقليل فرص ارتداد المرض.







وزارة الصحة

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البرتوكول العلاجى

الصحة

الادوية

اليوم السابع بلس




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