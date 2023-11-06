وزارة التضامن: مساعدة أبناء الأسر بالمناطق المطورة في توفير فرص عمل

كتب مدحت وهبة

على مدار الفترة الماضية تصدر ملف الخدمات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" اهتمامات الدولة المصرية وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المبادرات المجتمعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي في هذه المناطق، كما قام مسئولو العمل بإدارة التمكين الاقتصادي باستقبال المواطنين الراغبين في التعرف على خدمات الوزارة والمهن والحرف التي يمكن تأهيل المواطنين عليها، وقام بنك ناصر الاجتماعي بالتوعية والتعريف بمشروع مستورة، وتلقى برنامج فرصة طلبات الراغبين فى الحصول على فرص عمل باستهداف تنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة الأسر الراغبة في الحصول على قرض لبدء مشروعها الخاص بالأوراق اللازمة.

ويأتى ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" لسكان المحروسة " 1-2 "، بمحافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشركاء من الجمعيات الأهلية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.