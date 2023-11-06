هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والقلعة للاستثمارات المالية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للاتصالات، والنساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 23069 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 28273 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 9822 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 6758 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5279 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، وأسمنت سيناء، والشمس للإسكان والتعمير.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 11.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 6.4 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 69 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية عدد 700 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة بنفس الشركة 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 3 ملايين سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 70.1%، وارتفع صافي الربح إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 101.5%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 14.5%.

فيما حققت شركة العامة لصناعة الورق-راكتا، خسائر بلغت 29.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقارنة بخسائر بلغت 22.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في شأن آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، بناء منطقة صناعية متكاملة بمساحة 2.6 مليون متر بدولة تنزانيا تجذب استثمارات 400 مليون دولار في صناعات الأدوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية.