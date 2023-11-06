اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مفتى لبنان يدين الاستهداف الإسرائيلى لأطفال فى الجنوب اللبنانى

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:10 م
مفتى لبنان يدين الاستهداف الإسرائيلى لأطفال فى الجنوب اللبنانى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الجريمة الإسرائيلية بحق الأطفال في الجنوب اللبناني والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة وإصابة أخرى بعد قصف اسرائيلي استهدف سيارة مدنية بالأمس بين بلدتي عيتانا وعيترون بالجنوب اللبناني ، كما أدان مفتي لبنان استهداف سيارة إسعاف صباح أمس وإصابة طاقمها.

واعتبر المفتي - في بيان اليوم الأثنين، أن استهداف الأطفال هو عار وخزي على جبين العالم الصامت أمام جبروت الاحتلال وإجرامه بحق الطفولة وإمعانه بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضرب بعرض الحائط حقوق الطفل والإنسان والمواثيق الدولية كافة.

وأكد مفتي لبنان أن الدفاع عن الأرض والعرض والدم هو واجب ديني ووطني وإنساني، مشددا على ضرورة عدم السماح باستمرار الاحتلال بالعدوان على المدنيين بشتى الطرق العسكرية والدبلوماسية.

 







مفتى لبنان

لبنان

غزة

قصف اسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة