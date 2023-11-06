مفتى لبنان يدين الاستهداف الإسرائيلى لأطفال فى الجنوب اللبنانى

أدان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الجريمة الإسرائيلية بحق الأطفال في الجنوب اللبناني والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة وإصابة أخرى بعد قصف اسرائيلي استهدف سيارة مدنية بالأمس بين بلدتي عيتانا وعيترون بالجنوب اللبناني ، كما أدان مفتي لبنان استهداف سيارة إسعاف صباح أمس وإصابة طاقمها.
واعتبر المفتي - في بيان اليوم الأثنين، أن استهداف الأطفال هو عار وخزي على جبين العالم الصامت أمام جبروت الاحتلال وإجرامه بحق الطفولة وإمعانه بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضرب بعرض الحائط حقوق الطفل والإنسان والمواثيق الدولية كافة.
وأكد مفتي لبنان أن الدفاع عن الأرض والعرض والدم هو واجب ديني ووطني وإنساني، مشددا على ضرورة عدم السماح باستمرار الاحتلال بالعدوان على المدنيين بشتى الطرق العسكرية والدبلوماسية.
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