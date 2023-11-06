مفتى لبنان يدين الاستهداف الإسرائيلى لأطفال فى الجنوب اللبنانى

واعتبر المفتي - في بيان اليوم الأثنين، أن استهداف الأطفال هو عار وخزي على جبين العالم الصامت أمام جبروت الاحتلال وإجرامه بحق الطفولة وإمعانه بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضرب بعرض الحائط حقوق الطفل والإنسان والمواثيق الدولية كافة.

وأكد مفتي لبنان أن الدفاع عن الأرض والعرض والدم هو واجب ديني ووطني وإنساني، مشددا على ضرورة عدم السماح باستمرار الاحتلال بالعدوان على المدنيين بشتى الطرق العسكرية والدبلوماسية.