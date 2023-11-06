اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: روسيا مستعدة لإجراء حوار عملي مع الغرب

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:37 م
لافروف: روسيا مستعدة لإجراء حوار عملي مع الغرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن موسكو منفتحة على الحوار مع الغرب، بشرط أن تأخذ الدول الغربية مصالح روسيا بعين الاعتبار.

وأضاف لافروف- حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية- "منفتحون على حوار عملي مع الدول الغربية، شريطة أن تبدي استعدادها لمراعاة مصالحنا بالأفعال وليس بالأقوال فقط والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل".

وتابع: "عاجلا أم آجلا، سيدرك الغرب أن سياسته الحالية المناهضة لروسيا لا تؤدي إلى أي شيء، فضلا عن أن الساسة الغربيين بات لديهم رؤية استراتيجية وينتهجون بشكل أعمى نفس مسار سياسة واشنطن الضارة بمصالح روسيا".

 







روسيا

لافروف

الغرب

موسكو




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة