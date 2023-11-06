فلاديمير بوتين يقرر الترشح لرئاسة روسيا فى عام 2024

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، نقلا عن مصادر لرويترز، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرر الترشح للرئاسة فى عام 2024.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، قال أنه "يتعين على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا من أجل اتصالات محتملة على مستوى عال، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لأى اتصال من بايدن.

وأضاف المتحدث الروسى، فى تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، ردا على سؤال شروط الاتصالات المحتملة بين الرئيسين الأمريكى والروسى، أنه "يجب أن يتضمن ذلك رغبة مشتركة واستعدادا مشتركا ويجب أن تنضج ظروف معينة".