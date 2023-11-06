فاينانشيال تايمز: الحرب على غزة تهدد التحالف الانتخابى لبايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر، ظل تأييد الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذى سارع لتقديم أقل دعم عسكرى ودبلوماسى لحليفة وشنطن، ثابتا بشكل أساسى. لكن تحت السطح، ظهر خلافا بين الديمقراطيين حول الشرق الأوسط، والذى يهدد بانقسام التحالف الانتخابى الى ساعد بايدن على هزيمة ترامب فى 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء الإسرائيلى الوحشى على غزة قد أثار الغضب فى العالم الإسلامى، مع استشهاد ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني، وفرض القوات الإسرائيلية حصارا على القطاع وقصفه بشكل مستمر.

وفى الولايات المتحدة، وجد استطلاع لجالوب نشرت نتائجه فى 6 أكتوبر أن هناك تراجعا 11 نقطة فى دعم بايدن بين الديمقراطيين على مدار شهر واحد فقط، منخفضا إلى 75% من 86% فى سبتمبر.

وظهر الانقسام الديمقراطى بشكل واضح فى منطقة بتسبرج بولاية بنسلفانيا. فقد ظل عضوا مجلس الشيوخ عن الولاية، بوب كاسى وجون فيترمان على نفس خط البيت الأبيض وأيد إسرائيل فى حربها على غزة. إلا أن سومر لى، الديمقراطية التقدمية التى تمثل بتسبرج فى مجلس النواب، دعت إلى وقف إطلاق النار لمنع مزيد من نزيف الدماء بين الفلسطينيين والسماح بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت لى فى بيان لها الشهر الماضى إن الطريق الوحيد نحو السلام ولإنقاذ مزيد من أوراح الفلسطينيين الأبرياء والأطفال الإسرائيليين والرهائن هو وقف التصعيد.

واعترفت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلسة النواب الأمريكي السابق، والديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، أن بايدن تأثر قليلا بسبب موقفه من إسرائيل، لكنها لا تزال تدعمه، وقالت إن الرئيس محق فيما يفعله، لكن هذا لن يكون بدون ثمن، واعتبرت ما فعله شجاعة.

إلا أن ديمقراطيين بارزين آخرين نأوا بأنفسهم عما فعله البيت الأبيض. من هؤلاء رشيدة طليب، النائبة التقدمية عن ولاية ميتشيجان، والتى اتهمت بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين.