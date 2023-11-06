عودة الاتصالات والإنترنت إلى غزة بعد انقطاع دام لساعات

كتب أحمد جمعة

أعلنت شركة الإتصالات الفلسطينية عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم فصلها من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.

وشهدت غزة انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوقة، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين (لم يتسن معرفة عددهم حتى إعداد هذا الخبر)، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

وفي حصيلة أولية، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بوصول 15 شهيدا للمستشفى، حتى الآن، جراء الغارات الاسرائيلية الأخيرة.

واستهدفت الغارات، بحسب المصادر، محيط مستشفيات غزة، وحي الزيتون، والصبرة، والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطىء، والسفينة، والمشتل، ومجمع أنصار، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاحتلال فصل المسارات الدولية للمرة الثالثة، وقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.