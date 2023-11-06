طقس الخليج.. حار بالكويت معتدل بالبحرين وممطر في السعودية والإمارت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ،جازان. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكرعلى حائل ، القصيم ، سواحل المنطقة الشرقية وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



أفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات بأن الدولة تتأثر خلال الأيام الثلاثة المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية رطبة وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات، يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً شرقاً وشمالاً، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

وأوضح المركز أن الطقس خلال هذه الفترة يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن سحب ركامية على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في العمق أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، معتدل، والرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً في وقت الحق من النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 32 م درجة الحرارة الصغرى 23 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 25 %