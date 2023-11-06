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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:42 ص
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الليلة، الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة.

وشهدت مدينة غزة الفلسطينية، الليلة، انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.







طائرات الاحتلال الإسرائيلي

قصف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

مستشفى الرنتيسي

غزة

مستشفى الرنتيسي للأطفال

اسرائيل




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