اليوم السابع
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ضبط نجار أصاب عاملا بسبب خلافات بينهما فى بدر

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:31 م
ضبط نجار أصاب عاملا بسبب خلافات بينهما فى بدر كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مقيم بالشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة و نزيف داخلى"، ولا يمكن استجوابه إثر سقوطه من علو. 
 
بالإنتقال وسؤال عامل أخر مقيم بالشرقية قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار " تحت الإنشاء " حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر نجار مقيم بالمنيا بسبب خلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثانى مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضى ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 
 






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