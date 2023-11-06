ضبط المتهم بقتل بائع متجول في دار السلام

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير .. تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " .. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.