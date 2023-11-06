ضبط المتهمين بقتل مزارع بسوهاج بسبب قطعة أرض

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشاة بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مزارع "توفى إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" وكريمة شقيق المجنى عليه "طالبة" مصابة بعيار نارى ونجل شقيق المجنى عليه "مزارع"، والطرف الثانى مزارع وشقيقه، وجميعهم مقيمين بالمنشاة، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابات الطرف الأول المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات.