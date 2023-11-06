سوق أحمد إبراهيم الجديد فى الجيزة يستعد للتشغيل.. يضم 21 محلًا نموذجيًا

كتبت – مرام محمد

وفق تخطيط نموذجي موحد، جرى العمل على خطة تطوير الأسواق العشوائية وإحلالها بأخرى حديثة مطورة بعدد من مراكز وأحياء محافظة الجيزة، لمواجهة ومعالجة حالة الفوضى في انتشار الباعة الجائلين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولة له في حي بولاق الدكرور، التجهيزات النهائية لسوق أحمد إبراهيم الجديد بشارع الملكة، والذي سيتم تشغيله وافتتاحه قريبًا، لتوفير أماكن حضارية مطورة للباعة بديلة للأسواق العشوائية التي تعكس مظهرًا غير حضاري، وتتسبب في إعاقه الحركة المرورية.

يقام السوق على مساحة 800م2 تقريبا، ويضم 21 محلًا بمساحات كبيرة، إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت إنشاء 11 سوق حضارى جديد بإجمالي مساحة 9150م2 على عدد من القطع الأراضى في عدد من الأحياء أبرزها الهرم وبولاق الدكرور والطالبية، تستهدف تلبية مطالب المواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة.