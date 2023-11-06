سقوط أجزاء من عقار بحي الجمرك فى الإسكندرية دون إصابات

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك فى الإسكندرية ، بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 30 شارع قصر رأس التين دون إصابات ، وانتقلت إلى موقع الحادث الأجهزة المعنية ، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

وتوجهت إدارة المشروعات والمتابعة الميدانية بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من بلكونة بالدور 15 دون إصابات ، والعقار صادر له قرار هدم جزئي بإزالة الدور 15و 16، وترميم باقي العقار ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم التنبيه على مالكي وشاغلي العقار بسرعة تنفيذ القرار حفاظاعلى سلامة المواطنين .

وجاري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة لإتخاذ القرار المناسب لحالة العقار الحالي .

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.